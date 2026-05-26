25日午前、岐阜県中津川市の小秀山で50代の男性の遺体が見つかりました。この山では今月16日から登山をしていた55歳の男性が行方不明となっていて、警察は身元の確認を進めています。警察によりますと、25日午前10時半すぎ、中津川市加子母の小秀山で、登山道から30メートルほど離れた沢で男性が倒れているのを山岳警備隊が発見しました。男性はその場で死亡が確認され、警察は近くにある高さ5mほどの滝から転落したと