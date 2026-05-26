俳優・稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾によるABEMAの番組『ななにー 地下ABEMA』＃119が無料放送され、「SNSで話題沸騰！激変請負人！奇跡の美容師大集合SP 第2弾」と題して、SNSで注目を集める美容師たちの驚きの変身術が紹介された。【写真】大変身！平田みかさんの神ワザでスタッフがイケメンに番組前半でスタジオの視線を集めたのは、「LIPPS hair 渋谷」の美容師・平田みかさん。日本トップクラスとなる「月間指名最高売り