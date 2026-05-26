◇ナ・リーグフィリーズ−パドレス（2026年5月25日サンディエゴ）フィリーズのカイル・シュワバー選手（33）が25日（日本時間26日）、敵地でのパドレス戦に「2番・DH」で先発出場。出場6試合ぶりとなる21号本塁打を放ち、本塁打王争いで両リーグトップを独走している。初回1死の第1打席で相手先発・キャニングの低めチェンジアップを捉えると、打球角度20度と低い弾道のライナー性の打球が右翼席に着弾。2発を放った15日