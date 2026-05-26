ホワイトソックスの西田陸浮内野手（２５）は２５日（日本時間２６日）にメジャー初昇格し、本拠地シカゴでのツインズ戦で「９番・右翼」でメジャーデビューして３打数１安打だった。チームは３―１で勝った。あいさつ代わりの「レーザービーム」を披露した。１―１の２回二死一、二塁で９番ジャクソンが右前打。全速力で前進すると本塁へワンバウンドでストライク送球。一時、タッチをかいくぐった二走を捕手がタッチアウトに