トヨタ プリウス（60系）新車情報・購入ガイド 装備充実させ、前年比割れ対策？ それとも値上げ？

スポーツカーのようなシルエットと走りが魅力の60系プリウス トヨタは、プリウス（60系）を一部改良し発売を開始した。今回の改良は、簡易…