CORISM
-
マツダ ロードスター（ND系）新車情報・購入ガイド 一部改良とピュアな走りを重視した特別仕様車「PS」を投入！
デビューから12年、まだまだ改良を続けるロードスター マツダは、オープンスポーツカーの「ロードスター（ND系）」を一部改良。同時に、特…
-
日産エルグランド（E53系）新車情報・購入ガイド 脱アルファード＆ヴェルファイア路線で勝機を見出した！？
新型日産エルグランド（E53系）を解説 日産は、Lクラスミニバンの「エルグランド」を16年振りにフルモデルチェンジして発売を開始した。新…
-
トヨタ カローラクロス（10系）新車情報・購入ガイド アウトドアテイストを強めた特別仕様車 「Z Adventure」投入と一部改良
カローラ生誕60周年記念特別仕様車「Z Adventure（Zアドベンチャー）」を新設定 トヨタは、CセグメントのコンパクトSUVである「カローラク…
-
トヨタ カローラクロス（10系）新車情報・購入ガイド アウトドアテイストを強めた特別仕様車 「Z Adventure」投入と一部改良
カローラ生誕60周年記念特別仕様車「Z Adventure（Zアドベンチャー）」を新設定 トヨタは、CセグメントのコンパクトSUVである「カローラク…
-
トヨタ プリウス（60系）新車情報・購入ガイド 装備充実させ、前年比割れ対策？ それとも値上げ？
スポーツカーのようなシルエットと走りが魅力の60系プリウス トヨタは、プリウス（60系）を一部改良し発売を開始した。今回の改良は、簡易…
-
ダンロップ WINTER MAXX ICE Pro（ウインターマックス・アイスプロ） 振り切り特化型マーケティングの結晶は、氷上性能特化型スタッドレスタイヤ！
振り切りマーケティングから生まれた氷上特化タイプのスタッドレスタイヤが「WINTER MAXX ICE Pro」 DUNLOP (住友ゴム工業）は、スタッド…
-
日産キックス（P16型）新車情報・購入ガイド 超絶進化し、売れるコンパクトSUVへ！
新型キックス（P16型）を詳細解説 日産は、コンパクトSUVのキックス（P16型）をフルモデルチェンジし発売を開始。コンパクトSUVとしてのキ…
-
スバル レヴォーグ レイバック（VN系）新車情報・購入ガイド さり気なく燃費性能も向上したF型
コスパに優れた都会派クロスオーバーがレイバック スバルは、クロスオーバーSUVであるレヴォーグレイバック（VN系）を一部改良し発売を開…
-
スバル レヴォーグ（VN系）新車情報・購入ガイド 走行性能向上とコネクティッドを向上させた一部改良
コネクティッド強化と加速レスポンスをアップした一部改良を解説 スバルは、ステーションワゴンのレヴォーグ（VN系）を一部改良し発売を開…
-
スバル レヴォーグレイバック（Fタイプ）新車情報・購入ガイド 待望のストロングハイブリッド「S:HEV」搭載車を解説！ 7月発表！価格は？
待望の2.5Lハイブリッドシステムを搭載する新型レイバックS:HEV スバルは、2026年7月発表予定のレヴォーグレイバック（Fタイプ）の新モデ…
-
ホンダ インサイト新車情報・購入ガイド 中国生産車で価格勝負！？
中国生産、限定3,000台のBEVが新型インサイト ホンダは、BEV（バッテリー電気自動車）である新型インサイトの発売を開始した。新型インサイトは…
-
日産サクラ（B6系）新車情報・購入ガイド 買い得感をアピールするマイナーチェンジ
ライバル対策！ よりを完成度を高めるマイナーチェンジを実施 日産は、軽BEV（バッテリ電気自動車）である「サクラ（B6系）」をマイナーチ…
-
スバル クロストレック（GU系）新車情報・購入ガイド ブラックの内外装で、よりスポーティさをアップした特別仕様車「Limited Black」登場！
走行性能だけでなく安全性能にも秀でるクロストレック スバルは、コンパクトSUVであるクロストレック（GU系）に特別仕様車「Limited Black…
-
マツダCX-80（KL系）新車情報・購入ガイド グレード体系刷新と、利便性＆走りの質感向上をアップした一部改良
さらに深化したマツダのフラッグシップ3列シートSUV「CX-80」 マツダは、大型の3列シートミニバンである「CX-80」（KL系）を改良し発売を…
-
マツダCX-60（KH系）新車情報・購入ガイド 機能性・快適性・安全性の向上とグレード体系の見直した一部改良
深化し続けるマツダCX-60 マツダは、ミッドサイズSUVである「CX-60」（KH系）を改良し発売を開始した。マツダCX-60（KH系）は、2022年9月…
-
トヨタ タンドラ新車情報・購入ガイド 全長5.93m！ とにかくデカい！！ アメリカを象徴するフルサイズピックアップトラック
アメリカ文化をけん引するタンドラを日本へ導入！ トヨタは、トランプ関税対策のひとつとして、アメリカで生産されたフルサイズピックアッ…
-
トヨタ ハイランダー新車情報・購入ガイド 円安が理由！？ 少々高価な3列シートSUV
国策に貢献！ 7人乗り3列シートSUV「ハイランダー」をアメリカから輸入！ トヨタは、トランプ関税対策のひとつとして、アメリカで生産され…
-
トヨタ GRヤリス（10系）新車情報・購入ガイド さらなる熟成が施された26式
26式GRヤリスの登場！ トヨタ GAZOO Racingは、スポーツモデルのGRヤリス（10系）を一部改良し、2026年4月6日より発売を開始する。トヨタG…
-
レクサスLM（10系）新車情報・購入ガイド 日本車らしい、細部にわたるおもてなし
レクサスのフラッグシップミニバンが「LM」 レクサスは、ラグジュアリーミニバンの「LM（10系）」を一部改良。2026年4月に発売を開始する…
-
ホンダCR-V（RS5/6）新車情報・購入ガイド スポーティグレードのみで勝負！
日本マーケットに再チャレンジする新型CR-V ホンダは、ミドルサイズのSUVで6代目となる新型CR-Vの発売を開始した。新型CR-Vは、すでに北米…