ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）は２５日（日本時間２６日）に本拠地シカゴでのツインズ戦に「２番・一塁」で先発出場し、初回に８試合ぶりの本塁打となる１８号を放った。?ムーンショット?にレート・フィールドが大歓声とどよめきに包まれた。１点を追う初回一死無走者で右腕マシューズの初球、内角高めの９７・５マイルのフォーシームを豪快にかち上げた。角度４１度、打球速度１０５・７マイル（約１７０・１キロ）