巨人の阿部慎之助監督（４７）が２５日、東京・渋谷区の自宅で娘（１８）に殴るなどの暴行を加えたとして、警視庁渋谷署に暴行容疑で現行犯逮捕された。２５日夜に児童相談所から「（娘が）父親から暴行を受けた」と１１０番があった。捜査関係者によると、阿部容疑者は容疑を認めており、渋谷署は釈放する方針という。また１８歳の娘にケガはないとしている。阿部容疑者は２００１年に安田学園高から中大を経てドラフト１位