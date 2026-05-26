お笑いグループ・ダチョウ倶楽部の肥後克広（６３）と寺門ジモン（６３）が２５日、東京国際フォーラムホールＡで「ダチョウ倶楽部の４０周年感謝祭みんな仲良くくるりんパーティー！〜来るなよ、来るなよ、絶対来てヨォぉぉ〜」を開催した。芸歴４０周年を祝うべく、大御所から今をときめく若手まで総勢１７組の芸人が集った。所属事務所・太田プロの後輩でダチョウを慕う有吉弘行、劇団ひとり、土田晃之はもちろん、結成の