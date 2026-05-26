2回に本塁へ好返球→4回の第2打席にセンター前へ初安打ホワイトソックスの西田陸浮外野手が25日（日本時間26日）、本拠地でのツインズ戦でメジャーデビューを果たした。「9番・右翼」で昇格→即スタメンとなったが、2回に本塁への好返球を見せると、第2打席には初ヒットをマーク。3-1の勝利に貢献し、試合後は「めっちゃ嬉しいっす。めっちゃ気持ちも楽っすね」と声を弾ませた。マイナー通算110盗塁の俊足だけではなく、守備力