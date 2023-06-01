24日、阪神に3連敗を喫して引き揚げる巨人の阿部監督＝東京ドームプロ野球巨人は25日、暴行容疑で逮捕された阿部慎之助監督の処分について「進退を含め検討します」とした国松徹球団社長名のコメントを発表した。「暴力は許されないことで極めて深刻に受け止めています。交流戦前夜に重大な不祥事を起こし、全てのプロ野球関係者とファンの皆さまに謝罪します」とした。26日の交流戦初戦から橋上秀樹オフェンスチーフコーチが