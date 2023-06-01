城島健司の1年目の本塁打数に並んだ【MLB】Wソックス ー ツインズ（日本時間26日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が25日（日本時間26日）、本拠地でのツインズ戦に「2番・一塁」で先発出場し、初回の第1打席で8試合ぶりの18号を放った。本塁打数で並んでいたヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手を突き放し、再びリーグ単独トップとなった。シーズン換算で55発ペースとした。村上が1週間以上遠ざかっていた快音を