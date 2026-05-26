漫画『キャプテン翼』シリーズの最新作『キャプテン翼 ライジングサン FINALS』（作者：高橋陽一）が、100話に到達した節目を受け、一時休載することが作品公式Xにて発表された。本日26日に配信された第100話は、カラー見開き扉＆大増51ページ掲載されている。【画像】新技シュート披露した大空翼のPK戦！『キャプテン翼』最新話ページ公式Xでは「『キャプテン翼 ライジングサン FINALS』連載一時お休みのお知らせ」とし、「『