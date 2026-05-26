チェ・ジョンアンのケア術が注目を集めている。異臭を徹底排除するルーティンとは。【写真】口臭を徹底排除するチェ・ジョンアン女優のチェ・ジョンアンは5月21日、自身のYouTubeチャンネルに「これ何の匂い？女優の口臭管理法」と題した動画を投稿した。動画の中で彼女は、かつて朝起きた際、自分でも気付くほどの口臭があったと率直に告白し、視聴者を驚かせた。現在はその悩みを克服するために、独自のオーラルケアルーティンを