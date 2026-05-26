東京・銀座の商業施設「ＧＩＮＺＡＳＩＸ」の１階にある銀行のＡＴＭコーナーで２５日正午ごろ、スプレーがまかれ、男女２５人ほどが体調不良を訴える騒動が起きた。スプレーを噴射したとみられる男は新橋方面に逃走したとみられ、警視庁は傷害容疑で行方を追っている。「刺激臭がする。みんなせきをしている」との通報を受けて、銀座のど真ん中に消防や警察の車両が集まり、騒然とした。消防庁の特殊救急車「スーパーアンビュ