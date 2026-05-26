◇ア・リーグホワイトソックス3―1ツインズ（2026年5月25日シカゴ）ホワイトソックスは25日（日本時間26日）、本拠地でツインズに3−1で勝利。貯金を2戦ぶりに「1」に戻した。この日、メジャー初昇格即「9番・右翼」で先発出場した西田陸浮外野手（25）は、2回に「レーザービーム」で、本塁生還を狙う二塁走者をアウトにした。そしてその後も、再三右翼で好捕を続けた。背番号51。その躍動は、同じ背番号を背負いマリ