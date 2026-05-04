100均で二度見した…！「330円でこのクオリティ？」専門店で並んでてもおかしくないよ
商品情報
商品名：ビーチサンダル（メタル風モチーフ）
価格：￥330（税込）
サイズ（約）：22〜24cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480938462
この夏はダイソーのサンダルで決まり！専門店クオリティのビーチサンダル
ダイソーの季節もの売り場でビーチサンダルを発見！ダイソーのビーサンはワンシーズン使い倒すのにぴったりと、毎年人気の商品です。
今回は専門店で並んでいてもおかしくない、高クオリティ商品を購入してきました。その名も『ビーチサンダル（メタル風モチーフ）』です。
お値段は330円（税込）と手ごろながら、鼻緒の部分にゴールドのメタル風パーツがついたデザイン。ソール部分は黒く、メタル風パーツと鼻緒の部分はゴールドになっているので、全体的にかっこいい印象です。
メタル風パーツには表面にニュアンスのある凹凸がデザインされているので、日差しを反射してキラキラと輝きますよ。
高見えで大人っぽいデザインで足元を華やかに！
ソール部分は軽量なEVA素材で全体的にやわらかく、ややペラペラとした質感。そのため街中を長距離歩くというよりは、近場へのおでかけにおすすめです。
サイズは22〜24cmとのことですが、25cmの筆者の足でもギリギリ入るサイズ感。甲高・幅広タイプでも鼻緒がフィットしやすく、個人的には問題なく使用できました。
実際に履いてみるとメタル風パーツとゴールド×ブラックの色味で、ビーチサンダル特有のラフさを感じさせない華やかさが印象的でした！
ビーチサンダルは消耗しやすく、デザインも毎年新しいのが出るので買い替えたくなるもの。ダイソーの商品なら330円（税込）とお安いので、ワンシーズンで使い倒すことを考えればコスパ◎です。
カジュアルなデニムからマキシ丈ワンピまで、大人の夏コーデにも一役買ってくれるので、ぜひチェックしてみてくださいね♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。