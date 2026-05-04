100均で二度見した…！「330円でこのクオリティ？」専門店で並んでてもおかしくないよ

今年もダイソーにビーチサンダルがやってきました！今回は思わず売り場で二度見した、専門店クオリティの商品を購入してきましたよ。お値段は330円（税込）で、足元を華やかにしてくれる大人っぽいデザイン。大人の夏のコーディネートにもぴったりです。これは必見ですよ。さっそくチェックしていきましょう。

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商品情報

商品名：ビーチサンダル（メタル風モチーフ）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：22〜24cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480938462

この夏はダイソーのサンダルで決まり！専門店クオリティのビーチサンダル

ダイソーの季節もの売り場でビーチサンダルを発見！ダイソーのビーサンはワンシーズン使い倒すのにぴったりと、毎年人気の商品です。

今回は専門店で並んでいてもおかしくない、高クオリティ商品を購入してきました。その名も『ビーチサンダル（メタル風モチーフ）』です。

お値段は330円（税込）と手ごろながら、鼻緒の部分にゴールドのメタル風パーツがついたデザイン。ソール部分は黒く、メタル風パーツと鼻緒の部分はゴールドになっているので、全体的にかっこいい印象です。

メタル風パーツには表面にニュアンスのある凹凸がデザインされているので、日差しを反射してキラキラと輝きますよ。

高見えで大人っぽいデザインで足元を華やかに！

ソール部分は軽量なEVA素材で全体的にやわらかく、ややペラペラとした質感。そのため街中を長距離歩くというよりは、近場へのおでかけにおすすめです。

サイズは22〜24cmとのことですが、25cmの筆者の足でもギリギリ入るサイズ感。甲高・幅広タイプでも鼻緒がフィットしやすく、個人的には問題なく使用できました。

実際に履いてみるとメタル風パーツとゴールド×ブラックの色味で、ビーチサンダル特有のラフさを感じさせない華やかさが印象的でした！

ビーチサンダルは消耗しやすく、デザインも毎年新しいのが出るので買い替えたくなるもの。ダイソーの商品なら330円（税込）とお安いので、ワンシーズンで使い倒すことを考えればコスパ◎です。

カジュアルなデニムからマキシ丈ワンピまで、大人の夏コーデにも一役買ってくれるので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。