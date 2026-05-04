３日に放送されたＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、武田信玄（高嶋政伸）が登場するも、あっけなく退場し、ネットを驚かせた。

この日は冒頭から信玄が登場し、餅つき。子どもたちに餅を振る舞う。その後、将軍・足利義昭（尾上右近）がやってきて、織田を討て！と命じたことから、信玄は三方原の戦いで家康軍を蹴散らす。

この勢いに乗じて義昭は「期は満ちた。武田と動きを合わせ、織田を討ち滅ぼすのじゃ！」と家臣に命じる。信玄は戦場で百姓が用意したというにぎり飯を食べようとしたが、毒入りであることが事前に分かり、「天はわしに味方しておる」「この戦、我らの勝ちじゃ」と言うも、その翌日、もちを喉に詰まらせてあっけなく絶命。ここまで約９分の超スピード展開だった。

ネットでもあっという間の信玄退場に騒然。「武田信玄がまさかの餅を喉に詰まらせて死亡は草」「英雄・武田信玄公がまさかの大河史上最もあっけなく亡くなる描写…逆にリアル過ぎる」「信玄公、出てきたと思ったら退場してもうた。まさか死因餅とは」「ナレ死より酷い」など反響を呼んでいた。