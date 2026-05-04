「今日の寝癖no.1は俺だ」 King Gnu・常田大希の投稿に「すまないな、俺だ」「対決させて下さい」の声
King Gnuの常田大希さんは5月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。寝ぐせショットを投稿しました。
【写真】King Gnu・常田大希の寝ぐせショット
この投稿にコメントでは「めちゃ強ww直立しとって草」「今日もかっこよすぎるんですけど！！」「なんで寝起きからそんなかっこいいんですかね…羨」「ピクミンそのものじゃん！！」「寝癖すらアートに見えるのは常田さんだけです。かっこいい（笑）」などの声のほか、「すまないな、俺だ」「対決させて下さい」「うちの息子もなかなかだぞ」と写真を添えて寝ぐせ対決を挑むコメントも寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】King Gnu・常田大希の寝ぐせショット
「今日の寝癖no.1は俺だ」常田さんは「今日の寝癖no.1は俺だ」とつづり、1枚の写真を投稿。寝ぐせで片側の髪の毛が高くそびえ立った、笑顔のショットを披露しています。
この投稿にコメントでは「めちゃ強ww直立しとって草」「今日もかっこよすぎるんですけど！！」「なんで寝起きからそんなかっこいいんですかね…羨」「ピクミンそのものじゃん！！」「寝癖すらアートに見えるのは常田さんだけです。かっこいい（笑）」などの声のほか、「すまないな、俺だ」「対決させて下さい」「うちの息子もなかなかだぞ」と写真を添えて寝ぐせ対決を挑むコメントも寄せられています。
「1枚目は絶対これではない」2025年11月の投稿では「1枚目は絶対これではない」と、自身の名前をGoogle検索した結果、1枚目になぜかスキンヘッド姿の写真が出てきたことにツッコミを入れている常田さん。今回の寝ぐせショットも検索結果に出てくるようになるかもしれませんね！
(文:福島 ゆき)