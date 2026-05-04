73歳大御所歌手、ショートパンツで美脚あらわ「若過ぎる〜！」「若い子に負けてない」
歌手で女優の小柳ルミ子が3日にinstagramを更新。ショートパンツ姿のオフショットを公開するとファンから称賛が集まった。
【別カット】ほんとに70代!? ショートパンツ姿披露の小柳ルミ子
小柳が投稿したのは2日に放送された『タカトシ温水の路線バスの旅』（フジテレビ系）のオフショット。写真には、デニムジャケットとショートパンツというコーディネートで番組に出演する彼女の姿が多数披露されている。投稿の中で小柳は番組出演時の衣装について「バラエティーでしか着れないショーパンにGジャンのルミコーデにしてみました」とつづっている。
ショートパンツ姿であらわになった彼女の美脚に、ファンからは「若過ぎる〜！」「若い子に負けてない」「ルミ子さん、足綺麗、素敵」などの声が相次いでいる。
■小柳ルミ子（こやなぎ るみこ）
1952年7月2日生まれ。福岡県出身。プラチナムプロダクション所属。宝塚音楽学校を首席で卒業し、宝塚歌劇団に数か月入団したのち、連続テレビ小説『虹』で芸能界へ。1971年4月25日「わたしの城下町」にて歌手デビュー。女優として『マル秘の密子さん』（日本テレビ系）、『終幕のロンド -もう二度と、会えないあなたに-』（カンテレ・フジテレビ系）にも出演している。
引用：「小柳ルミ子」instagram（@rumiko_koyanagi）
【別カット】ほんとに70代!? ショートパンツ姿披露の小柳ルミ子
小柳が投稿したのは2日に放送された『タカトシ温水の路線バスの旅』（フジテレビ系）のオフショット。写真には、デニムジャケットとショートパンツというコーディネートで番組に出演する彼女の姿が多数披露されている。投稿の中で小柳は番組出演時の衣装について「バラエティーでしか着れないショーパンにGジャンのルミコーデにしてみました」とつづっている。
■小柳ルミ子（こやなぎ るみこ）
1952年7月2日生まれ。福岡県出身。プラチナムプロダクション所属。宝塚音楽学校を首席で卒業し、宝塚歌劇団に数か月入団したのち、連続テレビ小説『虹』で芸能界へ。1971年4月25日「わたしの城下町」にて歌手デビュー。女優として『マル秘の密子さん』（日本テレビ系）、『終幕のロンド -もう二度と、会えないあなたに-』（カンテレ・フジテレビ系）にも出演している。
引用：「小柳ルミ子」instagram（@rumiko_koyanagi）