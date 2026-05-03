4月20日に都内で開かれた会見でお披露目された、ワインがテーマの5人組新歌謡グループ「SHiZUKU」（しずく）が、6月13日に本拠の東京・浅草九劇で開催するプレデビューライブが、始動した4月29日の「しずくの日」の先行販売から2日間で完売した。そのことを受けて、開催当日の午後2時30分から行う、関係者のみが見られるリハーサルの一部座席を一般開放し、追加公演「プレデビューライブ テイスティング公演in浅草九劇」を開催することが3日までに、決定した。

公演の名称は、ワインのテイスティングから着想を得たもので、テイスティングがワインの香りや味わいを少しずつ確かめながら個性を楽しむプロセスであるように、午後5時開始の本公演前にライブを、味わうように楽しんで欲しい、という思いが込められている。本番直前の緊張感やリアルな空気感を体感できる機会となりそうだ。リハーサルの位置づけのため、メンバーとの乾杯演出は実施せず、一部内容が本公演と異なる場合がある。チケットは4日正午から先着順で販売開始する。チケット価格は429円(税込み)

メンバーは、コメントを発表した。

「6月13日の『プレデビューライブin浅草九劇』がお陰様で完売となりました！ ご購入いただいた皆さま、本当に本当にありがとうございます！ 多くの皆さまに期待していただいていることを実感しており、ライブに向けて気持ちが高まると同時に気が引き締まる想いで、まさにピノハッピーです！ そしてこの度、チケット完売を受け、スタッフの方々と話し合いを重ねた結果『テイスティング公演』という形の追加公演を開催させていただけることとなりました！ 初ライブで2回も公演させていただけることになるとは思っておらず、とても嬉しい気持ちでいっぱいです。6月13日のライブに向けて、メンバー・スタッフと日々議論を重ねており、『秘密のヴィンテージ』のフル尺を初披露する予定に加え、僕達が今お届けできるカバー曲をワイン歌謡グループなりにお届けさせていただきます！ もちろん、本公演では乾杯もございますので、このグループでしか味わうことのできない新しいライブ体験に是非ご期待ください！ 来る6月13日は、僕たちにとっての初ライブを皆さんと一緒に楽しめるように精一杯頑張ります！生ライブだからこその一瞬一瞬を、ぜひ一緒に楽しんでいただけたら幸いです。ワインと音楽を通して、皆様にとって特別な時間をお届けできるよう、メンバー一同全力で臨みます！楽しみにしていてください！」

「SHiZUKU」（しずく）は、大手芸能事務所レプロエンタテインメントと、つばさレコーズが共同でオーディションを開催し結成。5人中4人は俳優の経験があるが、現在は別の職業を持ち、第二の人生をかけて飛び込んだ。メンバーは皆、ワインの品種をミドルネームにしている。ミュージカル俳優の門脇リースリング卓史（32）、東南アジアを旅したバックパッカー俳優、幼稚園保育補助の古川カベルネ卓人（28）といった芸能人から、ウェブデザイナーと音楽活動を並行した松田シャルドネ創太郎（28）、パーソナルトレーナーの真田メルロ煌生（29）と多彩な顔ぶれがそろった。さらに唯一、本業＆前職がワインソムリエの石田ピノ知之（35）も名を連ねた。これまでの人生で培ってきた全てのことを武器に、これからの人生で新たに挑戦する領域への知識も深めてもらうため、メンバーはワインエキスパート（一般社団法人日本ソムリエ協会認定資格）資格の取得を目指す。大人のたしなみの1つであるワインと共に、懐かしの昭和歌謡曲を中心に大人な歌謡グループとして音楽活動を行っていく。