タレントの松本伊代（60）が3日、自身のインスタグラムを更新し、同じ年の女優の小泉今日子（60）のライブを訪れたことを報告した。

松本は、「今日子ちゃん。久しぶりの再会の最高に素敵なコンサートに感動 そして還暦の歳となって こうして10代からの仲間と会えたことにも感動！」とつづり、同じ年度デビューの“花の82年組”の小泉、俳優で元「シブがき隊」の本木雅弘、歌手でタレントの早見優との4ショットを投稿。

早見は1966年9月生まれのためまだ59歳だが、ほかの3人は還暦とあり「やっぱり、還暦って悪くない！と思えた日でした」と感想を記した。

また「今日子ちゃんの素敵な歌声と音楽と時々見せてくれる嬉しいアイドルさとかっこよさと、、、 とにかく唯一無二の今日子ちゃんに目が離せなくて、そして、、本木君ご夫妻、優ちゃんと今日子ちゃんのLIVEを見ることができてとてもエモーショナルな時間すぎて、うるうるが何回もきた。今日子ちゃんのKK60武道館 楽しみにしていたけれど忘れられない最高なステージ わたしにとっても最高な時間となりました」と続けた。