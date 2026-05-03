飼い主さんと遊びたいけど、直接的にはアピールしないツンデレな猫。しかし、しっぽを見たら遊びたいのがバレバレだったそうで…？可愛すぎる誘い方が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で5万回表示を突破し、「あーそーびーまーしょ」「何時間でも付き合っちゃう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：飼い主さんと遊びたい『ツンデレな猫』→『しっぽ』を見ると……尊すぎる瞬間】

ツンデレな猫のお誘い

Xアカウント「めるちゃんだよ」に投稿されたのは、猫の『める』ちゃん。めるちゃんは自由気ままでおてんばなツンデレ女王様なのだそう。

ツンツンしてしまうこともあるけれども、かまってもらえないのも嫌とのこと。まさに女王様。そんなめるちゃんが遊びたい時に見せた行動がツンデレすぎてあまりにも可愛かったとか。

飼い主さんに背を向けていたというめるちゃん。後ろをチラリと振り向きながら、長くてふさふさのしっぽを天井へ向かってまっすぐ高く上げていたそう。愛らしいお尻が見えてしまうほど高く上がっていたというしっぽ。『遊ぼうよ』というめるちゃんの気持ちが強く表れていたといいます。

猫は嬉しい時や甘えたい時にしっぽをピンと立てるのだとか。そんなめるちゃんの様子を見た飼い主さんは『このしっぽとーまれ！』と、ユーモア溢れる一言を発信しています。直接的に遊びたいというアピールはしなくても、しっぽで気持ちを語るめるちゃんなのでした。

隠しきれない気持ち

ツンデレなめるちゃんの遊びへのお誘いを見た方たちから「立派なモフモフシッポ とーまったっ♪」「プリ尻も可愛らしい」などのコメントが寄せられました。

たとえ普段ツンツンしていても、嬉しい気持ちも甘えたい気持ちもピンと立ったしっぽを見れば丸わかりなめるちゃん。ギャップがたまりませんね。

Xアカウント「めるちゃんだよ」では、めるちゃんの可愛らしい姿がたくさん投稿されています。ツンデレなめるちゃんの行動はとても猫らしく、魅力に溢れています。

写真・動画提供：Xアカウント「めるちゃんだよ」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。