424万回以上再生され43万「いいね」を獲得しているのは、女の子が“大きめ”の猫を抱っこしようとしているときの出来事。思わず笑顔がこぼれる可愛い様子に、視聴者から「おっきいからひっくり返されてて可愛いwwwww」「ただただ果てしなく可愛い」などのコメントが寄せられています。

【動画：４歳の女の子が『大きめの猫』を抱っこしようとした結果…尊すぎる光景】

抱っこしようね

Instagramアカウント「Lumia Lash (旧:cat lash)」に投稿されたのは、4歳の女の子が茶白猫の「たれちゃん」を抱っこしてあげようとしているときの出来事。女の子がたれちゃんを両脇から抱えるようにして抱っこしようとしますが…。

たれちゃんは女の子の腕からずるっと抜けてしまい、抱っこ失敗。すると女の子は「落ち着いて！」とひとこと。実際にはたれちゃんがちょっと“重かった”だけだったそうですが、女の子にはたれちゃんが暴れたように思えたのかもしれません。

とても落ち着いているたれちゃん

女の子が「たれちゃん落ち着いて、抱っこしてあげるけん」と言ってもう一度抱っこを試みますが、立ち上がらせることはできても抱えるのは難しかった様子。「大丈夫？」と気遣いながらたれちゃんをゆっくりと仰向けに寝かせたそうです。

女の子の優しさに完全に身を預けた状態のたれちゃんは、表情ひとつ変えることなく、されるがままの状態だったといいます。抱き上げられても転がされても嫌な顔を見せないのは立派です。

歌とダンスにも付き合うたれちゃん

女の子は立って抱っこをするのをあきらめたようで、座ってお膝にのせてあげることにした様子だったとのこと。たれちゃんの両脇を抱えたまま、可愛らしい歌が始まったそうです。歌に合わせてダンスも始まったといいます。

たれちゃんは、女の子に動かされるまま両手を右へ左へ。顔を別の方向へ向けたまま、少しも抵抗せず歌を聴きながらダンスを続けたそうです。女の子がもう少し大きくなったら、たれちゃんを上手に抱っこできるようになることでしょう。

とても落ち着いているたれちゃんを見た視聴者からは、「猫ちゃん、大人ですね」「落ち着きすぎて脱力」「付き合ってあげるの優しいね」などのコメントも届いていました。

Instagramアカウント「Lumia Lash (旧:cat lash)」では、まつ毛・眉毛・ヘアのサロンをされている飼い主さんのお仕事ぶりがわかる投稿や、ご家族のプライベートな投稿も見られますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「Lumia Lash (旧:cat lash)」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。