「『朝は少食だから』じゃないんだよ。食えよ」現役大学生アイドルの投稿に「グルーポンのおせちかよ」
「『朝は少食だから』じゃないんだよ。食えよ」現役大学生アイドルの投稿に「グルーポンのおせちかよ」
アイドルグループ・ReFLiA（リフリア）のメンバーで現役大学生の美波愛梨さんは5月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。実弟へのツッコミを投稿しました。
【写真】現役大学生アイドル、実弟にツッコミ
「グルーポンのおせちかよ」美波さんは「ディズニーランドホテルの朝食ビュッフェ（\4200）で弟が取ってきた量これなの親泣かせすぎる笑笑笑笑 『朝は少食だから』じゃないんだよ。食えよ」とつづり、1枚の写真を投稿。ご飯茶碗に白米が少々、大きな皿の端にきんぴらごぼうがパラリ、中皿に肉じゃがと思われる煮物の肉一片とジャガイモ1切れ、味のり1袋、がトレイに載った写真を披露しています。
この投稿にコメントでは「その一皿で\4200の空気吸ってるの強すぎて草」「学校の給食みたい笑笑」「それ4200円分の元、絶対に取れてない笑」「ご飯一口が1000円分」「分かるー！ うちの娘もこんな感じw」「グルーポンのおせちかよ」「弟2歳？」「減量中のボクサーの方がまだ食ってるぞ笑」「子どもは時々コスパとか考えずに行動しちゃうんだよね」などの声が寄せられています。
「ちなみにこの日は私のお誕生日祝いで」同日の別投稿では「ちなみにこの日は私のお誕生日祝いで『コンシェルジュ・バルコニールーム（パークグランドビュー）（8階）」に宿泊したんですけど、もうなんというか...素晴らしすぎて言葉が出ませんでした...」とつづり、自身の22歳の誕生日ショットを披露している美波さん。ルームサービスでの豪華な夕食も披露し、家族で素敵な誕生日を過ごすことができたようです。(文:福島 ゆき)
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