女優の須藤理彩が1日、自身のインスタグラムを更新。新しいヘアスタイルを公開し、反響を呼んでいる。



【写真】すっきり感が際立つ前髪バッサリ 明るい毛先が春を感じさせる

「前髪バッサリ 毛先ブリーチ」と記した須藤。手にはスマートフォンを持って立つ姿をアップしたが、前髪の間からおでこがのぞき、かなりすっきりした印象を受ける。肩まで届かない長さで明るくなった毛先も軽さを感じさせ、カジュアルなTシャツ姿に映える。



4月末からミュージカル「アニー」に出演中。26日には「ハニガン母ちゃんは本日より弁当持参」と記し、豊富なおかずのわっぱ弁当の写真を披露している。「いつも可愛くありがとう」と後ろにちらりと写るスタイリストへの感謝もつづった須藤に、ファンからは「すごくかわいい お似合いです」などの声が届いていた。



須藤は1976年生まれ、神奈川県出身。高校時代には陸上部でインターハイにも出場。98年のNHK連続テレビ小説「天うらら」で主演を務める。2006年にロックバンド・BOOM BOOM SATELLITESの川島道行さんと結婚し娘2人を授かったが、16年に夫を脳腫瘍で亡くした。24年には長女が大学の薬学部に合格したことを報告している。



（よろず～ニュース編集部）