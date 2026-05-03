今日は８鞍に騎乗します。まずは１０Ｒのヤマノキングを。新年度で重量が軽くなったこともあり、前走は山（第２障害）を下りてからも気分良く歩いて勝利。しまいの脚もしっかりしていました。組は上がりますが、前走と同じ斤量ならチャンスはありそう。極端に軽い馬場は得意ではないので、できれば雨は降らないでほしいです。

１１Ｒスーパージョッキー賞はクロコトブキに騎乗。近３走は３、１、３着と安定しています。以前より行き脚がつくようになり、レースも組み立てやすくなって地力強化を感じます。メンバー的にもチャンスはありそう。この馬も軽い馬場は歓迎ではないので、できれば雨が降らずにレースを迎えられれば。

１Ｒのキタサカエシンバは白い馬体が特徴で、３歳馬のなかで期待している一頭です。前走は６着でしたが自分から前に行くタイプではなく、両隣の馬があまり行かず、それに合わせて力を出し切れませんでした。馬場状態は問わないので、隣の馬が引っ張って競る形になれば、巻き返しは可能です。

（ばんえい競馬所属騎手）

【騎乗馬】（馬名の後ろは本紙評価）

１Ｒ・キタサカエシンバ Ａ

３Ｒ・コウイッテン Ｂ

５Ｒ・キョウエイハンター Ａ

６Ｒ・ジェイオージョ Ａ

８Ｒ・オーディン Ｃ

９Ｒ・ハナミズキ Ａ

１０Ｒ・ヤマノキング Ｂ

１１Ｒ・クロコトブキ Ａ