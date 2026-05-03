高齢の母が「元気なうちにハワイへ行ってみたい」と話しています。家族としては賛成ですが、父は「老後に海外なんてぜいたくだ」と反対気味…。年金生活に入ってからのハワイ旅行は、やはり負担が大きいのでしょうか？

年金生活でハワイ旅行にかかる費用の目安

まず気になるのは、具体的な費用です。一般的に、日本からハワイへの旅行費用は1人あたり25万～40万円ほどが目安とされています。これは航空券、ホテル、食事、現地での交通費などを含めた金額です。旅行時期やホテルのグレードによって大きく変わりますが、円安の影響を受けるとさらに費用が上がる可能性もあります。

年金生活では毎月の収入が限られており、自由に使えるお金も多くはありません。そのため、数十万円単位の出費は大きな負担に感じられる可能性があります。例えば、夫婦で旅行する場合は50万円以上になることもあり、計画なしに行くと生活費を圧迫する恐れがあります。そのため、事前にしっかりと資金計画を立てることが重要です。



「ぜいたく」と感じる理由とその考え方

海外旅行が「ぜいたく」といわれる背景には、老後は節約すべきという価値観があります。確かに、医療費や介護費など将来の支出を考えると、無理な出費は避けたいところです。しかし一方で、人生の後半において「やりたいことを実現する」ことも大切です。

特に高齢になると、体力や健康状態の問題で遠出が難しくなることがあります。元気なうちに旅行を楽しむことは、単なるぜいたくではなく、生活の質を高めるための投資と考えることもできます。家族としては、「今しかできない経験」という視点で考えることも必要です。



年金生活でも無理なく旅行するための工夫

負担を抑えながらハワイ旅行を実現する方法はいくつかあります。例えば、オフシーズンを選ぶことで航空券やホテル代を抑えられます。また、早めに予約することで割引を受けられる場合もあります。

さらに、旅行費用を一度に出すのではなく、数年かけて積み立てる方法も有効です。毎月1万円を貯めれば、2～3年でまとまった資金になります。こうした準備をすることで、家計への負担を分散できます。

もし家族に余裕があれば、一部費用をサポートするのも一つの選択です。親へのプレゼントとして旅行を贈るケースもあり、家族全体で思い出を共有できるメリットがあります。



老後の旅行は計画次第で前向きな選択になる

年金生活でのハワイ旅行は決して安いものではありませんが、計画的に準備すれば実現可能な範囲です。「ぜいたく」と一概に否定するのではなく、家計状況や本人の希望を踏まえて判断することが大切です。

特に、元気なうちに行きたいという気持ちは尊重すべき重要なサインです。無理のない範囲で計画を立てることで、経済的な不安を抑えつつ、充実した時間を過ごせます。家族でよく話し合い、納得できる形で実現を目指すことが、後悔のない選択につながるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー