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市ノ澤翔が「【必見】損益計算書は捨て、〇〇を見ろ！黒字化の極意を徹底解説！」を公開した。動画では、多くの経営者が重視する「損益計算書（P/L）」よりも、「貸借対照表（B/S）」こそが会社経営において圧倒的に重要である理由とその見方について解説している。



市ノ澤氏は冒頭、「数字を見れる経営者になりたいなら損益計算書の読み方をマスターしてもダメ」と語り、1年間の業績をまとめただけのP/Lよりも、B/Sの方が「100倍大事」だと断言する。B/Sを見ることで、これまでどういう業績だったのかを含め、「会社のすべてが分かってしまう」という。



B/Sの右側は資金の集め方である「調達源泉」、左側は集めた資金の「運用方法」、そして右下の純資産の部にある「繰越利益剰余金」は、過去に稼ぎ出してきた利益の蓄積を表している。市ノ澤氏は、設立20年で繰越利益剰余金が1,000万円の会社を例に挙げ、「年間平均50万円しか利益を蓄積できていない」と指摘。B/Sを見れば、経営者にどれだけ稼ぐ能力があるかが一目で分かると説明した。



さらに、金融機関や投資家もB/Sを重視していると言及。銀行が融資を判断する際、P/Lの売上よりもB/Sから読み取れる評価基準をメインに見ているという。市ノ澤氏は、B/Sを見る上で重要な3つのポイントとして「安全性（自己資本比率）」「返済能力（債務償還年数）」「現預金残高」を挙げた。特に返済能力は、現在のキャッシュで借金を何年で返せるかを示す指標であり、金融機関が最も重視する項目だと語る。



「売上だけを伸ばしても会社は良くならない。キャッシュリッチな経営になりたければB/Sを意識しろ」と市ノ澤氏は締めくくった。決算書の見るべきポイントを変えることが、強い会社を作るための第一歩となるようだ。