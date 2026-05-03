日本テレビの岩本乃蒼アナウンサー(34)が2日、自身のインスタグラムを更新。今春から復職したことを報告した。



【写真】約2年半ぶりにインスタを更新した岩本アナ 大学院卒業&ママになった姿

岩本アナは慶応大環境情報学部を卒業し、2014年に入社。20年には結婚を発表した。23年5月から同局の「キャリアサポート休職制度」を利用し休職していた。



23年10月以来、約2年半ぶりに更新したインスタグラムで、岩本アナは「この春 日本テレビに復職いたしました」と発表。休職中について「関西大学大学院 社会安全研究科にて災害報道に関する学びを深める時間を得られたこと、また出産を経験するなど私にとってかけがえのない、ユニークな3年間となりました」と大学院に通い、出産もしていたことを明かした。



すでに業務にも復帰している岩本アナ。「久しぶりの汐留。会社も、社会も、そして私自身も変化していますが、積み重ねた経験を力に変えて、今の自分だからこそ届く言葉を紡いでいきたいと思います」と結んだ。投稿には大学の卒業証書にあたる学位記を抱えたアカデミックガウン姿の写真も添えられた。



（よろず～ニュース編集部）