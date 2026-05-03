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脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「タモリさんの笑いについて」を公開した。動画では、茂木氏が過去の共演経験を交えながら、タモリが持つ笑いの本質と、テレビ画面には映らない知られざる魅力について語っている。



茂木氏はタモリの笑いを、淡々ととぼけて面白いことを言う「デッドパン」というスタイルのコメディだと定義した。一方で、フジテレビの番組で共演した際の裏話として、放送されないアドリブ部分が「圧倒的に面白い」と指摘。収録中、放送できないような発言をして出演者やスタッフを笑わせているという。茂木氏は、その一見無駄に思える時間が現場のテンションを上げ、「放送される部分のクオリティにも貢献する」と説を展開し、タモリならではの番組作りの仕組みを解説した。



また、デッドパンな笑いゆえに「なんとなく物足りないなとかね、そういうふうに思う人もいるかもしれない」と推測しつつも、ハイコンテクストな笑いであると高く評価。さらに、赤塚不二夫氏に見出された密室芸時代のイグアナのマネや4カ国語麻雀に触れ、イギリスのコメディ「モンティ・パイソン」にも通じるセンスを最初から持っていたと語った。動画の後半では、番組の共演時に有吉弘行から自身のモジャモジャな髪型をいじられ、「賢いホームレス」とあだ名をつけられた際のエピソードも紹介している。



最後に茂木氏は、テレビ朝日のトイレでタモリと偶然再会した出来事を振り返った。「生のタモリさんが最高に面白いんでね」と絶賛し、テレビの枠に収まりきらない生のタモリが持つ爆発的な魅力を称賛して動画を締めくくった。