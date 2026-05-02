「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２日、東京ドーム）

４団体統一王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝が３−０の判定でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝を下し、４本のベルトを守った。無傷の３３連勝を飾るとともに世界戦は２８連勝。初黒星を喫した中谷は、日本男子４人目となる４階級制覇はならなかった。超満員の東京ドームで最強の座を懸けた世紀の一戦を、デイリースポーツ評論家で世界３階級王者の長谷川穂積氏（４５）が解説する。

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４ポイント差が２人、２ポイント差が１人。僕の採点も同じく中差で尚弥選手の勝利です。勝負を分けたのは尚弥選手が前半に自分から仕掛けていったこと。それが結果的にポイントにもつながりました。中谷選手は出ていくのが少し遅かった。もう少し早いラウンドで仕掛けていれば、いいパンチを入れていただけにチャンスが広がっていたはずです。あと、目のアクシデントも不運でした。

この試合、どちらにボクシングの神様がほほ笑むのかと思っていたら、結果、どちらの選手にもほほ笑んだと感じています。その上でより多くほほ笑んだのが尚弥選手でした。

今回の敗戦で中谷選手の価値は１ミリも落ちていません。誰が見ても、中谷選手のファイトは素晴らしかったし、敗北の経験は必ず今後に生きます。

超満員の東京ドームで日本選手によるボクシングが行われる。これは尚弥選手、中谷選手の２人がいたから実現したこと。次の機会を実現するのは簡単なことではありませんが、日本ボクシング界にとてつもない夢を残した一日でした。