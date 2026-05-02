◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 〇統一王者・井上尚弥（判定）ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人●（２日、東京ドーム）

中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝は井上尚弥（３３）＝大橋＝に敗れ、３３戦目でプロ初黒星を喫した。試合後は「いろんなことを想定して準備してきたので、驚きというか、そういったところは特に感じなかったですけど、さすがチャンピオン。うまさがあって、作っていくボクシングがすごく上手だったなと感じました」と話した。また、左目の負傷については「パンチだったと思います」と話し、１１回に受けたものだと明かした。

負傷した左目は眼窩底骨折の疑いがあり、会見は短時間で終わらせ検査のため病院に向かった。

◆中谷の一問一答

―試合の感想

「５万５０００人のお客さんの前とＰＰＶで見ていただいているみなさんの前で戦えたことを光栄に思います」

―尚弥の印象

「色々なことを想定して準備してきたので、驚きというか、そういったところは特に感じなかったですけど、さすがチャンピオン。うまさがあって、ボクシングを作っていくのがすごく上手だったなと感じました」

―１〜４Ｒまでスコアは向こう。序盤戦の戦い方は

「井上選手は学ぶ力がすごく強いので、学ばせないということで、ああいった戦いになりました。ただ井上選手もタイミングだったり、フェイントを入れながら取ってきていたので、そこの駆け引きを楽しみながらやりました」