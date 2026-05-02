MRO制作のバラエティ番組「絶好調W」に出演しているタレントのみやぞんさんが2日、白山市内のショッピングセンターで歌などを交えて会場を盛り上げました。

ゴールデンウィーク中のイオンモール白山では、毎週水曜よる7時から放送中のバラエティ番組「絶好調W」の出演者らがステージを盛り上げる「絶好調フェス」が開催されています。

▼みやぞん「番組知っている人？明るいわ、皆、ありがとう、見てもらって感謝いたしまーす」

イベント初日の2日は、タレントのみやぞんさんが訪れた人の笑いを誘い、会場からの質問に答える場面も。

訪れた子ども「好きな果物は何ですか？」

みやぞん「好きな果物ですか？本当にさくらんぼが大好きです。納得いかないか、オッケー」

最後は得意の即興ソングで会場と一体になっていました。

▼訪れた人

「子どもたちと一緒に絶好調って言ったところが楽しかった」

「こういうのがあると、身近に芸能人に会えたりするので、会えない人に会えるので良い」

6日までの連休中は毎日、番組出演者によるステージやゲームなどが行われ、8日からは人気のパン屋を集めた「ばばぱんまつり」も開催されます。