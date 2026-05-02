女優五十嵐淳子さんが4月28日に73歳で亡くなったことが2日、分かった。夫中村雅俊（75）の所属事務所が発表した。

事務所は「去る2026年4月28日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました。享年73歳でございました」などと発表。2人は77年に結婚。1男3女と4人の子供に恵まれた。

モデルの三女中村里砂（36）は同日夜に自身のXを更新。声明を発表した。

「父の所属事務所からの発表にございますとおり、このたび、母が急逝いたしました。あまりに突然のことで、未だ心の整理がつかずにおります。母を失い、その存在の大きさを改めて痛感しております。ここに生前に賜りましたご厚情に対し、謹んで御礼申し上げます。中村里砂」とつづった。

五十嵐さんは、1952年（昭27）9月20日、埼玉生まれ。「五十嵐じゅん」として芸能界デビューし、70年代初め、雑誌モデルとして活躍。75年、映画「阿寒に果つ」で主演し、その後、芸名を本名（五十嵐淳子）に改めた。

77年2月、日本テレビ「俺たちの勲章」で共演した中村と結婚。同年7月に長男俊太を出産。88年には「教師びんびん物語」へ出演し、女優復帰。主演田原俊彦演じる教師の恩師を演じた。中村とは芸能界屈指のおしどり夫婦として知られた。