◆プロボクシング ▽東洋太平洋ウエルター級（６６・６キロ以下）タイトルマッチ１０回戦 〇元王者・佐々木尽（判定）王者・田中空●（２日、東京ドーム）

東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ１０回戦は、同級１位の元ＷＢＯアジアパシフィック＆東洋太平洋同級王者・佐々木尽（２４）＝八王子中屋＝が、王者・田中空（２４）＝大橋＝を２―１の判定で破り、王座奪取に成功した。試合後はリング上でマイクを握り「待ってろ世界！」と拳を突き上げながら絶叫した。田中は２度目の防衛に失敗した。

１ラウンドから頭をごりごりとぶつけ合いながら、アッパー、フックの乱打戦となった。５回終了時点の採点は佐々木が４８―４７、４９―４６、４７―４８の２―１でリード。後半もお互い一歩も譲らず、ともに拳をぶん回した。最後は佐々木が９７―９３、９６―９４、９４―９６の２―１で撃破。プロ６戦目の田中に初めて黒星をつけた。

佐々木は昨年６月、ＷＢＯ世界ウエルター級タイトルマッチで王者ブライアン・ノーマン（米国）に５回ＫＯ負け。失神ＫＯからの再起戦となった今年２月は、マーロン・パニアモーガン（フィリピン）を２回ＴＫＯで下した。

試合後、田中がリングに上がり、握手を交わして対戦を誓い合った。ドーム決戦へ向け、ＳＮＳで「異名決定戦」と題し、自身のニックネームを募集。１０００件以上の応募があった中から「ザ・ムービー」を選び、この一戦に臨んだ。

対戦相手の田中が２０２３年全日本同級選手権優勝などアマチュア５冠の輝かしい実績なのに対し、自身のアマチュア時代は１勝３敗。たたき上げで世界王者ノーマンに挑戦するまでに奮闘してきた佐々木が底力を見せつけた。