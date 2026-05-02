伊勢崎市の河川敷で５９歳の男性の遺体が見つかりました。警察は窃盗の疑いで逮捕された男が何らかの事情を知っているとみて死体遺棄事件として捜査しています。

遺体で見つかったのは前橋市富士見町石井のパート小渕和則さん（５９）です。警察によりますと先月２８日、伊勢崎市長沼町の利根川の河川敷で土に埋まった状態の遺体を警察官が発見しました。遺体はその後、小渕さんと判明しましたが、損傷が激しく、亡くなってから時間が経過しているとみられます。

警察はことし２月２６日に不正に手に入れた小渕さん名義のキャッシュカード２枚を使って現金２４万円を引き出したとして窃盗の疑いで先月２２日、埼玉県の職業不詳の５０歳の男を逮捕しています。調べに対し容疑を否認しているということです。男は小渕さんと過去に知人関係にあり、窃盗事件の捜査を進める中で小渕さんの遺体が見つかったということです。

小渕さんは１人暮らしで、２月２６日の午後７時ごろ勤務先を出たのを最後に行方が分からなくなり翌日、県内に住む姉が「弟の姿が見えない」と前橋警察署に行方不明届を出していました。

警察は死体遺棄事件として捜査していますが、窃盗の疑いで逮捕した男の名前や詳しい住所を明らかにしていません。