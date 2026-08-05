傷害致死の疑いで４１歳女を送検 夫の弟蹴って死なせたか 群馬・渋川市

渋川市で、夫の弟に暴行を加え死亡させたとして、傷害致死の疑いで逮捕された４１歳の女が７日、前橋地検に身柄を送られました。 傷害致死の疑いで…