群馬テレビニュース
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健大高崎が八幡商業（滋賀）に快勝 ２回戦進出 夏の甲子園
【資料】阪神甲子園球場 甲子園球場で行われている全国高校野球選手権大会は７日、１回戦が行われ、群馬代表の健大高崎は滋賀代表の八幡商業と…
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熊本地震の被災地へ応援職員を派遣 群馬県と４市１町
熊本地震の被災地に、群馬県と４市１町から応援職員が派遣されることになり、前橋市役所では壮行会が開かれました。 前橋市から被災地のひとつ熊本…
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群馬県内最低賃金１１２０円に引き上げ答申 過去２番目の引き上げ額
金融・経済ニュース【資料】１万円札 県内の最低賃金を決める審議会が６日開かれ、現在の時給を５７円引き上げ１１２０円とするよう、群…
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適用外の農薬 残留基準値を超えて検出 群馬県産ゴボウ
GTVニュース 県は、ＪＡ佐波伊勢崎管内で生産されたゴボウから、適用外の農薬が残留基準値を超えて検出されたと発表しました。 県によ…
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傷害致死の疑いで４１歳女を送検 夫の弟蹴って死なせたか 群馬・渋川市
渋川市で、夫の弟に暴行を加え死亡させたとして、傷害致死の疑いで逮捕された４１歳の女が７日、前橋地検に身柄を送られました。 傷害致死の疑いで…
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群馬・草津町でジュニアゴルフ大会 小学生から高校生まで出場
ゴルフを学んでいる小学生から高校生までが出場するジュニアゴルフ大会が、草津町で開かれました。 この大会はゴルフに親しむ若者に技術とマナ}…
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夏休みの親子が車の生産工程を見学 ＳＵＢＡＲＵ群馬製作所 群馬・太田市
太田市のスバル群馬製作所で親子を対象にした工場見学が行われ、子どもたちが普段目にすることの少ない車や生産工程を楽しみました。 イベントは自…
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小学生がお金の大切さや使い方学ぶ 群馬・太田市
小学生がお金の大切さや使い方を学ぶ「こども金融教室」が、太田市内で開かれました。 「きりしんこども金融教室」は、桐生信用金庫が小学生を対象…
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群馬県育成のナシの新品種 名称は「明泉」に
県が初めて育成に成功したナシのオリジナル品種の名前が決まり、山本知事は、６日の会見で商標登録したと発表しました。 県が育成したナシの新品種…
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大手コンビニがザスパ群馬応援フェア パスタなど５商品
サッカーのＪ３開幕を前に、大手コンビニがザスパ群馬応援フェアを始めます。選手のアンケートで選んだパスタなど、５つの商品を限定パッ…
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夏祭りイベントで園児が歌と踊り楽しむ 群馬・前橋市
前橋市の幼稚園でアイドルグループを招いて夏祭りイベントが開かれ、子どもたちが歌と踊りを楽しみました。 前橋市総社町にある認定こども園…
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群大病院 ６日から通常診療を再開 群馬・前橋市
群馬大学医学部附属病院は、８月３日の火災の影響で救急外来を休止するなど診療に支障が出ていましたが、６日から通常診療を再開したと発表しました。…
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和食の魅力や栄養を親子で学習 群馬・高崎市
県民の健康づくりを推進するイベントが高崎市で開かれ、親子連れが和食の魅力や栄養などについて学びました。 健康フェスタは、２００９年に食育フ…
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高速道路の設備を学ぶ体験イベント 群馬・高崎市
夏休み中の小学生が高速道路の役割や安全を支える設備を学ぶ体験イベントが高崎市内で開かれました。 イベントは高速道路を身近に感じてもらおうと…
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群馬・みなかみ町に大江戸温泉物語 ７日グランドオープン
水上温泉で改修工事が進められてきた老舗旅館の松乃井が、大江戸温泉物語の宿泊施設として生まれ変わり、７日グランドオープンします。 みな…
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夫の弟に暴行を加え死亡させた傷害致死の疑いで４１歳女を逮捕 群馬・渋川市
渋川警察署 群馬県渋川市で、夫の弟に暴行を加え死亡させたとして５日、吉岡町の４１歳の女が傷害致死の疑いで逮捕されました。 傷害致死の…
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８０代女性 現金１０７５万円詐欺被害 群馬・高崎市
GTVニュース 群馬県高崎市の８０代の女性が、息子を装った人物からの電話などで現金１０７５万円をだまし取られる詐欺事件が発生しまし…
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夏の甲子園開幕 群馬県代表・健大高崎ナインも堂々入場行進 初戦は今月７日
【資料】阪神甲子園球場 夏の甲子園大会が５日開幕しました。開会式は暑さ対策として、午後４時から行われ、頂点をめざす群馬県代表の健大高崎…
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太田工業高校の生徒とNPO法人が共同製作の災害支援車両が被災地へ 群馬・太田市
群馬県太田市にある太田工業高校の生徒とＮＰＯ法人が共同で製作した災害支援車両が熊本地震の被災地に向かうことになり、支援物資の搬入作業が5日に…
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国内外のカブトムシやクワガタムシ楽しむ 群馬・渋川市
国内外のカブトムシやクワガタムシを間近で楽しめる特別展が、群馬県渋川市内で開かれています。 カブトムシの中でも最大の大きさを誇る「ヘラクレ…