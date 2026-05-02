俳優の中村雅俊の妻・五十嵐淳子さんが4月28日、急病のため亡くなっていたことがわかった。5月2日に中村の所属事務所が発表した。73歳だった。

中村は事務所のウェブサイトを通じ《俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません。これから少しずつ前を向いて生きて行こうと思っているので、今はただ静かに見守ってください》と心境をつづった。

「中村さんと五十嵐さんは、1975年に放送された、松田優作さんと中村さんがダブル主演のドラマ『俺たちの勲章』（日本テレビ系）に、五十嵐さんがゲスト出演したことがきっかけで交際が始まり、1977年に結婚。1男3女に恵まれました。3女はモデルの中村里砂さんです」（芸能担当記者）

本誌は2023年4月、中村にインタビューをした際、「周囲から、結婚にはものすごく反対されたんです」という意外なエピソードを聞いている。

「結婚したときは中村さんが24歳、五十嵐さんが22歳だったそうです。中村さんは慶應義塾大学在学中、文学座附属演劇研究所の試験に合格し、大学卒業と同時に文学座に入団しました。

その翌年に『太陽にほえろ!』（日本テレビ系）で俳優デビュー。その後、『われら青春!』（日本テレビ系）の主役に抜擢され、中村さん自らが歌う挿入歌『ふれあい』は100万枚を超える売上を記録しました。

五十嵐さんも清純派の女優として、ドラマや映画に多く出演していました。人気絶頂の2人ですから、周囲は結婚に反対したそうです。中村さんはインタビューで当時を振り返り『仕事関係の方から、ものすごい反対されました。いまと違って、人気俳優やアイドルの結婚は祝福されませんでした。結婚して人気が落ちる方も多かったから、仕事がなくなるぞ、と心配されたんですよ。そんなものかなと思っていましたけど、（結婚が発表されると）俺のファンクラブ会員が、1万人から1800人に減りました。びっくりしましたね』と語っていました」（インタビューした記者）

それから49年、芸能界きってのおしどり夫婦といわれた中村と五十嵐。中村の心中を察すると言葉がない。