◆卓球 世界選手権団体戦 第５日（２日、英ロンドン）

１００周年記念大会が聖地・ロンドンで行われ、リーグ戦から登場の世界チームランク２位の日本女子が、日本時間２日午後６時から同５７位のイングランドとの初戦を迎える。

日本のオーダーは、第１試合にシングルスの世界ランク５位の張本美和（木下グループ）、第２試合に同１１位の早田ひな（日本生命）、第３試合に同１６位の長崎美柚（木下グループ）が名を連ねた。世界チームランクは格下のイングランドを相手だが、金メダルを目指す日本は、エース格を投入して挑む。団体戦でシングルス最大５試合が行われ、３戦先勝方式で実施。第４試合は張本美、第５試合は早田で組まれている。

決勝トーナメントのシードを決めるリーグ戦は、この日からスタートし、日本女子は初日からダブルヘッダーで現地時間２日午前のイングランド戦後、午後の第２試合では同５位のフランスと対戦する。５大会連続銀メダルの日本女子は、１９７１年大会以来、５５年ぶりの金メダル獲得を目指す。

◆大会方式 男女とも各６４の国・地域が２つの類に分かれ、〈１〉日本を含む世界ランク上位７と開催国のイングランドの計８チームは、リーグ戦でシード順を決め、全チームが決勝トーナメント（Ｔ）に進む。〈２〉残りの５６チームが４チームずつ１４組に分かれて予選リーグを行い、各組１位と２位の１０チームの計２４チームが決勝Ｔに進出。決勝Ｔは４日〜１０日に〈１〉と〈２〉で勝ち上がったチームの計３２チームで争う。