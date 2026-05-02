大学院で災害報道の研究をするために２０２３年５月から日本テレビを休職していた岩本乃蒼アナウンサーが、この春から復職したと伝えた。２日に自身のインスタグラムで報告し、第１子を出産したことも明らかにした。

⁡２３年１０月以来となる投稿で、「この春 日本テレビに復職いたしました」と発表。「休職中、関西大学大学院 社会安全研究科にて災害報道に関する学びを深める時間を得られたこと、また出産を経験するなど私にとってかけがえのない、ユニークな３年間となりました」とつづり、大学院の学位記授与式での写真をアップ。第１子出産も併せて報告した。

「久しぶりの汐留。会社も、社会も、そして私自身も変化していますが、積み重ねた経験を力に変えて、今の自分だからこそ届く言葉を紡いでいきたいと思います」と意気込んだ。

岩本アナは２０２０年秋に同期入社の局員と結婚。夫が転勤となったことをきっかけに、休職してのキャリアアップを決意した。日テレには、資格取得・留学や、配偶者の転勤への同行などによる休職を可能にする「キャリアサポート休職制度」があり、目的によって最長３年まで休職が認められる。岩本アナはこの制度を利用し、夫の転勤先の大学院で防災について学んだ。