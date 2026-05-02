プロボクシングＷＢＡ世界フェザー級５位の亀田京之介（２７）＝ＭＲ＝が２日、自身のＸを更新し、同日に東京ドームで挑戦者・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）との防衛戦を控える世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝に“噛みついた”。

「井上何をバンテージの事でゴタゴタゆーとんねん笑 お前ピカソの時に言われて嫌やったんやろ？笑 同じ事してるやんけ バンテージなんかほぼ変わらんから 勝つ奴は何しても勝つ 負ける奴は何をしても負ける！ もー試合前から負けてるやんチャンピオンならドシっとしとけよ情けない」（原文ママ）と、井上尚を酷評するような投稿をした。

京之介は、以前から、ＳＮＳ上で井上尚に挑発的な投稿を繰り返してきた。井上がダウンした試合では、ダウンシーンの画像とともに「ざまーみろ」などと投稿していた。一方で、自身は昨年２月に、井上からダウンを奪いながら敗れた強豪ルイス・ネリ（３１）＝メキシコ＝と対戦し、７回ＴＫＯ負けを喫している。

京之介は、次戦で今月２４日にキルギスでＷＢＡ世界フェザー級９位のルイス・ヌネス（２６）＝ドミニカ共和国＝と同級暫定王座決定戦を行う。