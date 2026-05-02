開催：2026.5.2

会場：サター・ヘルス・パーク

結果：[アスレチックス] 5 - 8 [ガーディアンズ]

MLBの試合が2日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとガーディアンズが対戦した。

アスレチックスの先発投手はジョン・ギン、対するガーディアンズの先発投手はジョセフ・カンティーヨで試合は開始した。

1回裏、4番 ブレント・ルーカー 2球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでアスレチックス得点 ATH 2-0 CLE

2回表、2番 チェース・デローター 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 ATH 2-2 CLE

4回裏、8番 ザカリー・ゲロフ 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 ATH 4-2 CLE

5回表、5番 リース・ホスキンス 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 ATH 4-4 CLE、6番 アンヘル・マルティネス 5球目を打ってライトへの犠牲フライでガーディアンズ得点 ATH 4-5 CLE

7回表、5番 リース・ホスキンス 6球目を打ってレフトスタンドへのホームランでガーディアンズ得点 ATH 4-6 CLE、8番 ボー ネイラー 8球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 ATH 4-7 CLE、9番 ブラヤン・ロッキオ 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 ATH 4-8 CLE

7回裏、4番 ブレント・ルーカー 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 ATH 5-8 CLE

試合は5対8でガーディアンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はガーディアンズのエリク・サブロウスキで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はアスレチックスのジョン・ギンで、ここまで0勝1敗0S。ガーディアンズのスミスにセーブがつき、2勝0敗8Sとなっている。

ここまでアスレチックスは17勝15敗で（ア・リーグ）西地区1位。一方ガーディアンズは17勝16敗で（ア・リーグ）中地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-02 14:04:26 更新