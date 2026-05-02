【暴風警報】北海道・千歳市、恵庭市、北広島市に発表 2日11:03時点
気象台は、午前11時3分に、暴風警報を千歳市、恵庭市、北広島市に発表しました。
【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・千歳市、恵庭市、北広島市に発表 2日11:03時点
石狩地方では、2日夕方まで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■札幌市
□なだれ注意報
3日にかけて注意
■小樽市
□なだれ注意報
3日にかけて注意
■千歳市
□暴風警報【発表】
2日夕方にかけて警戒
風向 北西
最大風速 18m/s
■恵庭市
□暴風警報【発表】
2日夕方にかけて警戒
風向 北西
最大風速 18m/s
□暴風警報【発表】
2日夕方にかけて警戒
風向 北西
最大風速 18m/s
■島牧村
□なだれ注意報
3日にかけて注意
■寿都町
□なだれ注意報
3日にかけて注意
■黒松内町
□なだれ注意報
3日にかけて注意
■蘭越町
□なだれ注意報
3日にかけて注意
■ニセコ町
□なだれ注意報
3日にかけて注意
■喜茂別町
□なだれ注意報
3日にかけて注意
■倶知安町
□なだれ注意報
3日にかけて注意
■共和町
□なだれ注意報
3日にかけて注意
■岩内町
□なだれ注意報
3日にかけて注意
■泊村
□なだれ注意報
3日にかけて注意
■神恵内村
□なだれ注意報
3日にかけて注意
■積丹町
□なだれ注意報
3日にかけて注意
■古平町
□なだれ注意報
3日にかけて注意
■仁木町
□なだれ注意報
3日にかけて注意
■赤井川村
□なだれ注意報
3日にかけて注意