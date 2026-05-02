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気象台は、午前11時3分に、暴風警報を千歳市、恵庭市、北広島市に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・千歳市、恵庭市、北広島市に発表 2日11:03時点

石狩地方では、2日夕方まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■札幌市
□なだれ注意報
　3日にかけて注意

■小樽市
□なだれ注意報
　3日にかけて注意

■千歳市
□暴風警報【発表】
　2日夕方にかけて警戒
　風向　北西
　最大風速　18m/s

■恵庭市
□暴風警報【発表】
　2日夕方にかけて警戒
　風向　北西
　最大風速　18m/s

■北広島市
□暴風警報【発表】
　2日夕方にかけて警戒
　風向　北西
　最大風速　18m/s

■島牧村
□なだれ注意報
　3日にかけて注意

■寿都町
□なだれ注意報
　3日にかけて注意

■黒松内町
□なだれ注意報
　3日にかけて注意

■蘭越町
□なだれ注意報
　3日にかけて注意

■ニセコ町
□なだれ注意報
　3日にかけて注意

■喜茂別町
□なだれ注意報
　3日にかけて注意

■倶知安町
□なだれ注意報
　3日にかけて注意

■共和町
□なだれ注意報
　3日にかけて注意

■岩内町
□なだれ注意報
　3日にかけて注意

■泊村
□なだれ注意報
　3日にかけて注意

■神恵内村
□なだれ注意報
　3日にかけて注意

■積丹町
□なだれ注意報
　3日にかけて注意

■古平町
□なだれ注意報
　3日にかけて注意

■仁木町
□なだれ注意報
　3日にかけて注意

■赤井川村
□なだれ注意報
　3日にかけて注意