レースクイーンで女優の早川みゆき（29）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。沖縄を訪れた様子を投稿した。

「念願の沖縄の海でたくさん写真撮ってもらったよ」とつづり、エメラルドブルーの海の波打ち際で、レモン柄ひもビキニ水着ショットを公開した。「#スレンダー」「#高身長女子」「#腹筋女子」「#ポニテ女子」などのハッシュタグをつけ、さまざまなポーズをとり、「沖縄後ろ姿〜〜〜」と言葉を添えたバックショットではヒップラインからの脚線美も披露した。

ファンやフォロワーからも「透明感半端ない」「スッゴクカワイイゾッ」「スタイル良すぎ」「最高の美BODY」「見事なボディライン」「セクシーボディ」「手脚もスラリ」「脚キレイ」「おしり綺麗」「素敵なお尻〜」「肋骨も美しい」「虜になってます」「完全にノックアウトされちゃってます」「綺麗すぎて永久保存」「ビーチに天使がおるやーん」「そんなに紐引っ張ったら……」などのコメントが寄せられている。

早川は神奈川県出身。20年3月に初イメージDVD「僕だけの可愛い彼女」をリリース。同年5月には6人組ユーチューバー「フォーツー／レンジャー」を結成し青色担当メンバーに。22年に2・5次元アイドル「少年秘密倶楽部」の「愛一郎」として活動開始。「記者・編集者が選ぶグラドルアワード2022」ベストボディ賞。レースクイーンとしては同年にSUPER GTで「PACIFIC JLOC ANGEL」メンバーとしてデビュー。「日本レースクイーン大賞2022」新人賞受賞。25年に「JLOCアンバサダー」として3年ぶりに復帰し「レースアンバサダーアワード2025」で実行委員会特別賞。野菜ソムリエの資格を取得。身長170センチ。血液型A。愛称は「みゆきち」。