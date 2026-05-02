米女子ゴルフツアーの「リビエラマヤ・オープン」２日目（１日＝日本時間２日、メキシコ・プラヤデルカマレオンＧＣ＝パー７２）、初優勝を狙う勝みなみ（２７＝明治安田）が７バーディー、３ボギーの６８で回り、通算７アンダーで首位と２打差の４位に付けた。

多くの選手が強風に苦戦する中、４つ伸ばした勝は笑顔を見せて「ボギー（４番パー３）が先行して流れが悪いかなと思ったんですけど、その後しっかりバーディーを取って流れを切り替えて。バーディーを重ねていけたので良かったかな」とし「昨日より狙ったところに打てた。距離感も風に慣れてきたのか回りやすかったし、読みやすかった」と振り返った。

２０２３年から主戦場を米国に移したが、まだ優勝はない。多くの日本選手が猖楙讚瓩之覯未鮟个靴討い襪世韻法⊂，發修蹐修蹇嵳ゾ 廚鮗蠅砲靴燭い箸海蹇７莨．薀Ε鵐匹妨けて「結構、プレッシャーのかかるティーショットも多いので、その辺も自分をだましてやっていきたい」とし「まだまだ上を目指して、バーディーをたくさん取れればなと思います」と先を見据えていた。

原英莉花（２７＝ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）は通算４アンダーの１１位、桜井心那（２２＝王子ホールディングス）は通算２アンダーの２０位とし、９７位から出た渋野日向子（２７＝サントリー）は通算２オーバーで５戦ぶり今季２度目となる決勝ラウンドに進出した。