100均で見つけたキーホルダーが優秀！「こう見えて機能的！」バッグに付けるお守り的グッズ

ダイソーで見つけた愛らしい「シマエナガ」のキーホルダー。実はこれ、バッグに吊るすだけで虫対策ができる優秀グッズなんです！火も電池も使わず、お出かけのお守り代わりに付けるだけで「ユスリカ」を約90日間もしっかりブロック。生活感ゼロのデザインで、毎日の外出がもっと楽しくなる名品をご紹介します♪

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商品情報

商品名：Dバルくん虫こないでネット（おでかけ、シマエナガ型）

価格：￥220（税込）

適用害虫：ユスリカ

使用期間（約）：90日間

成分：トランスフルトリン（ピレスロイド系）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550746017467

「こう見えて機能的！」シマエナガが虫から守ってくれる♡

一見すると、ダイソーで人気の「雪の妖精」シマエナガの可愛いチャーム。ですが実は、人気の虫よけ「バルくん」シリーズの進化系アイテムなんです！

商品名は『Dバルくん虫こないでネット（おでかけ、シマエナガ型）』。

一部がメッシュ状になっており、袋から出すだけで薬剤が広がる仕組み。可愛い見た目で、不快な害虫（ユスリカ）をしっかり遠ざけてくれます。

池の近くや川沿いなどでよく見られるので、川などに遊びに行くときにはぴったりですよ。

220円（税込）とお手頃価格ながら効果は約90日間と、虫の気になるシーズンでしっかり使い切れるコスパのいい商品。

まるでお守り♪バッグに吊るすだけの簡単対策

「いかにも虫よけ」なデザインは持ち歩きにくいものですが、これならお気に入りのバッグに付けても違和感ゼロ。非常に軽いので、バッグやリュックに「お守り」感覚でぶら下げておけますよ。火や電池を使わないから、安心して使えます。

お値段は220円（税込）と手軽ながら、効果は約3ヶ月と長持ち！虫が気になるシーズンをこれひとつで乗り切れる、まさに「買って正解」な優秀グッズです。

今回はダイソーで購入した『Dバルくん虫こないでネット（おでかけ、シマエナガ型）』をご紹介しました。普段使いのバッグにはもちろんのこと、ベビーカーや愛犬のお散歩バッグ、キャンプリュックなど、それぞれにつけておけば可愛く対策ができます。

本格的な虫対策グッズ特有の「いかにも」な生活感を出さず、愛らしいシマエナガと一緒に、快適な外出を楽しんでみませんか♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。