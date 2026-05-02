100均で見つけたキーホルダーが優秀！「こう見えて機能的！」バッグに付けるお守り的グッズ
商品情報
商品名：Dバルくん虫こないでネット（おでかけ、シマエナガ型）
価格：￥220（税込）
適用害虫：ユスリカ
使用期間（約）：90日間
成分：トランスフルトリン（ピレスロイド系）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550746017467
「こう見えて機能的！」シマエナガが虫から守ってくれる♡
一見すると、ダイソーで人気の「雪の妖精」シマエナガの可愛いチャーム。ですが実は、人気の虫よけ「バルくん」シリーズの進化系アイテムなんです！
商品名は『Dバルくん虫こないでネット（おでかけ、シマエナガ型）』。
一部がメッシュ状になっており、袋から出すだけで薬剤が広がる仕組み。可愛い見た目で、不快な害虫（ユスリカ）をしっかり遠ざけてくれます。
池の近くや川沿いなどでよく見られるので、川などに遊びに行くときにはぴったりですよ。
220円（税込）とお手頃価格ながら効果は約90日間と、虫の気になるシーズンでしっかり使い切れるコスパのいい商品。
まるでお守り♪バッグに吊るすだけの簡単対策
「いかにも虫よけ」なデザインは持ち歩きにくいものですが、これならお気に入りのバッグに付けても違和感ゼロ。非常に軽いので、バッグやリュックに「お守り」感覚でぶら下げておけますよ。火や電池を使わないから、安心して使えます。
お値段は220円（税込）と手軽ながら、効果は約3ヶ月と長持ち！虫が気になるシーズンをこれひとつで乗り切れる、まさに「買って正解」な優秀グッズです。
今回はダイソーで購入した『Dバルくん虫こないでネット（おでかけ、シマエナガ型）』をご紹介しました。普段使いのバッグにはもちろんのこと、ベビーカーや愛犬のお散歩バッグ、キャンプリュックなど、それぞれにつけておけば可愛く対策ができます。
本格的な虫対策グッズ特有の「いかにも」な生活感を出さず、愛らしいシマエナガと一緒に、快適な外出を楽しんでみませんか♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。