“Aカップ界の3冠女王”と称されるグラビアアイドル西永彩奈（30）が1日、自身のインスタグラムを更新。5月31日をもってグラビアアイドル卒業と所属事務所退所を発表した。

以下は発表全文

いつも応援してくださる皆さま

関係者の皆さまへ

このたび、2026年5月31日をもちまして、

グラビアアイドルを卒業し

SPJ Entertainmentを退所することとなりました。

16歳の頃に社長と出逢い、30歳を迎えるまでの14年間。

一人の女性として大きく変化していく日々の中で

温かく見守っていただき、のびのびと自由に

活動させていただけたこと心より感謝しております。

これまで支えてくださったすべての皆さまのおかげで

今の私があります。本当にありがとうございました。

残りの時間も、これまでの感謝の気持ちを込めて

ひとつひとつのお仕事に真摯に向き合いながら

最後まで精一杯活動してまいります。

今後はフリーランスとして活動いたします。

これからも自分らしく、精進してまいりますので、

引き続き温かく見守っていただけましたら幸いです。

2026年5月1日

西永彩奈

西永は岡山県出身。08年にデビュー。雑誌企画の「グラドルちっぱい美巨尻番付」で東の横綱になった経験があるなど、美尻界に多大な功績を残したグラドルとして「名尻会」殿堂入り。童顔と79センチのAカップバストで“Aカップ界の3冠女王”の異名を持つ。22年には雑誌「Cream」のグラビア登場をきっかけに同誌の副編集長に就任し勤務。昨年12月24日発売の50枚目DVD「Bye−bye！」を発売後、グラビア活動卒業を発表。特技はソフトテニス。趣味は水着収集、Tシャツ製作、動画編集。小型船舶操縦士免許二級を取得。身長154センチ。スリーサイズはB79−W57−H87センチ。血液型B。