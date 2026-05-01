魔裟斗、7歳のイケメン長男を顔出し「お父さんに似てる」「将来が楽しみ」絶賛の声相次ぐ
【モデルプレス＝2026/05/01】元格闘家の魔裟斗が4月30日、自身のInstagramを更新。長男の姿を披露し、話題となっている。
【写真】元格闘家47歳「かっこいい」と話題の長男顔出し
魔裟斗は「エイト スパルタンレースにチャレンジ」とつづり、長男が障害物レースに挑戦したことを報告。「男の顔になってきた！」と、ヘッドバンドを装着し凛々しい表情の長男の姿を披露した。あわせて、レース中の姿や、メダルを持つ姿も投稿している。
この投稿には「かっこいい」「将来が楽しみ」「目元がお父さんに似てる」「かっこいいしモテそう」「メダルを持ってる、すごい」「運動神経良くて頼もしい」といったコメントが寄せられている。
魔裟斗は2007年にタレントの矢沢心と結婚。2012年6月に第1子長女、2014年9月に第2子次女が生まれ、2019年1月に第3子長男が誕生した。（modelpress編集部）
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◆魔裟斗、長男のスパルタンレース挑戦を報告
魔裟斗は「エイト スパルタンレースにチャレンジ」とつづり、長男が障害物レースに挑戦したことを報告。「男の顔になってきた！」と、ヘッドバンドを装着し凛々しい表情の長男の姿を披露した。あわせて、レース中の姿や、メダルを持つ姿も投稿している。
◆ 魔裟斗の投稿に反響
この投稿には「かっこいい」「将来が楽しみ」「目元がお父さんに似てる」「かっこいいしモテそう」「メダルを持ってる、すごい」「運動神経良くて頼もしい」といったコメントが寄せられている。
魔裟斗は2007年にタレントの矢沢心と結婚。2012年6月に第1子長女、2014年9月に第2子次女が生まれ、2019年1月に第3子長男が誕生した。（modelpress編集部）
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