元SKE48の山内鈴蘭さん（31）が1日、自身のXを更新し、結婚することを発表しました。

山内さんは直筆の文書で「応援してくださっている皆様へ 私事ではございますが、この度、かねてよりお付き合いさせていただいている方と結婚する運びとなりました」と報告。

続けて、「困難には寄り添い、楽しいときには共有し、言葉にすることの大切さを知りました。まだまだ未熟ではございますが、何事にも楽しむ気持ちを大切に、共に人生を歩んでいけたらと思います」と明かし、「応援してくださる皆様 お世話になっている皆様 今の私があるのは、皆様のご支援のおかげです。温かなお気持ちに心より感謝申し上げます」とコメントしています。

さらに、「ゴルフが大好きな私たちです‼ 人生のラウンドを楽しんでいきます‼」と趣味のゴルフに関連付けてコメント。最後に「これまで出会ったすべての皆様へ本当に、本当に、ありがとうございます」とつづり、薬指に指輪をはめた写真が公開されました。

山内さんは2021年11月にSKE48を卒業。公式プロフィルによると、趣味はゴルフでベストスコアは75だということです。