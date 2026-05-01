テニス男子で元世界４位の錦織圭（３６）＝ユニクロ＝が１日、今季限りでの現役引退を発表した。１４年全米オープン準優勝、１６年リオデジャネイロ五輪銅メダル、日本男子最高の世界ランク４位と数々の偉業を打ち立ててきた第一人者。近年は度重なる怪我に苦しんできたが「これまでのすべてを振り返ったとき、『やり切った』と胸を張って言える自分がいます」と、ＳＮＳで心境をつづった。

錦織が小学生の頃に松岡修造チャレンジで指導した元プロテニスプレーヤーの松岡修造氏は「ありがとう圭 さあ これからだ圭」と達筆な直筆文のエールとともに「ついにこの時がやってきてしまった 錦織圭選手が今シーズン限りでの引退を発表しました。律儀な錦織選手らしく、事前にメッセージをいただいていた。その言葉、そしてジュニア合宿での思い出『錦織圭チャレンジ』を何度も思い返し、感極まり続けた日々でした。錦織選手について語り始めると、このまま何時間も書き続けてしまいそうなので、今は３つの“叫び”に絞ります」と綴り、３つのエールを送った。「ありがとう圭！錦織選手には感謝しかありません。小学５年生のとき、雷に打たれたような出会い。そして指導者として、僕自身がイマジネーションを含め、数え切れないほど多くのことを学ばせてもらいました。世界のテニスに変革をもたらした錦織圭選手は、まさに日本の宝です」

「まだ勝てるぞ圭！引退という決断に至るまで、どれだけ大きな葛藤があったことか。なぜなら、今でも錦織選手のテニスは世界で十分に勝てるから。若手選手、パワーテニス、テニス界は代わってきた。それでも、錦織選手のテニスは別格です。『自分のテニスができれば、必ず勝てる。』『テニスが楽しい。まだ成長できる。伸びしろがある。』そんな思いを、きっと持ち続けていたはずです。しかし、試合に出るたびに、体が悲鳴を上げる。その現実とモチベーションの間で苦しい決断をしたのだと思います。」

「引退を決めたからこそ強くなれる！引退を決めたときは、人は最後のエネルギーを解き放つ。モチベーションはさらに上がり、最後のパワーが充電される。今シーズン限り。僕自身も、その勇姿を見届ける覚悟ができました。だからこそ・・・これまでと変わらず、全力で応援させてください！」

そして最後に「ありがとう！そして、さあこれからだ！松岡圭造」とお茶目に締めくくった。